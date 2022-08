Börsenplätze Nikola-Aktie:



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (02.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Das Elektromobilität-Start-up verstärke sich mit einem Zukauf. Durch die Übernahme der amerikanischen Romeo Power für einen dreistelligen Millionen-Dollar-Betrag hole sich Nikola die Produktion von Batteriepacks für seine batteriebetriebenen Modelle ins eigene Haus. An der Börse sei die Nachricht gut angekommen.Nikola lege für den Zulieferer 144 Millionen Dollar auf den Tisch oder umgerechnet 0,74 Dollar je Aktie. Die Aktionäre von Romeo Power würden somit eine Prämie von 34 Prozent erhalten, gemessen am Schlusskurs vom Freitag."Angesichts unserer engen Beziehung zu Romeo und der laufenden Zusammenarbeit sind wir zuversichtlich, dass wir die vielen erwarteten strategischen und finanziellen Vorteile dieser Übernahme erfolgreich integrieren und umsetzen können", so Nikola-Chef, Mark Russell. "Wir freuen uns darauf, gemeinsam eine emissionsfreie Zukunft zu gestalten."Neben der hohen Bewertung bleibt der Imageschaden ein Belastungsfaktor, Anleger machen weiter einen Bogen um das Papier, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nikola-Aktie. (Analyse vom 02.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link