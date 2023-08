unter folgendem Link.



Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

2,852 EUR +16,79% (01.08.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

3,12 USD +16,85% (01.08.2023, 22:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P4A9



Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (01.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lkw-Herstellers Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Das sei wirklich bemerkenswert: Die Aktie von Nikola habe im gestrigen Handel um satte 20% zugelegt. Wer für heute aber mit Gewinnmitnahmen gerechnet habe, habe komplett danebengelegen. Denn das papier des Spezialisten für Wasserstoff-Lkws habe auch im heutigen Handel wieder fast 17% zugelegt.Rückenwind habe es etwa durch eine Meldung gegeben, wonach Nikola weitere liquide Mittel zum Ausbau der Wasserstoff-Tank-Infrastruktur erhalten habe. So würden in Kalifornien staatliche Zuschüsse i.H.v. 16,3 Mio. USD in die Kassen von Nikola fließen. Innerhalb der vergangenen 30 Tage habe das Unternehmen bereits knapp 58 Mio. USD Fördermittel eingesammelt, womit der Ausbau von Wasserstoff-Tankstellen finanziert werden solle. Gestern habe der Aktie v.a. der Auftrag des US-Logistikriesen J.B. Hunt Transport Services über die Lieferung von 13 Lkw geholfen.Darüber hinaus habe Analyst Michael Shlisky von D.A. Davidson das Kursziel von 1 auf 3 USD massiv angehoben. Dieses Kursniveau sei durch die beiden kräftigen Kursanstiege nun mittlerweile erreicht worden. Die Einstufung habe er indes mit "neutral" bestätigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU