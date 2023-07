Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (06.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der umstrittene Hersteller von Wasserstoff-LKWs habe seine Produktions- und Absatzzahlen für das zweite Quartal bekannt gegeben. Mit einer Verdopplung der Retail-Verkäufe sehe das Ergebnis auf den ersten Blick imposant aus, genaueres Hinsehen relativiere die vermeintlichen Fortschritte allerdings schnell.Für Aufsehen habe bei Nikola zuletzt nicht das operative Geschäft gesorgt, ein solches sei ohnehin kaum vorhanden, sondern vor allem die Aktienkursentwicklung: Infolge eines Short Squeeze habe sich die Aktie in kürzester Zeit fast vervierfachen können. Kräftig nachgeholfen habe eine Meldung des Unternehmens Einsparungen vorzunehmen, um den Cashburn zu reduzieren.Jetzt habe man sich erneut zu Wort gemeldet - mit den Produktions- und Auslieferungszahlen für das zweite Vierteljahr. Gegenüber dem Vorquartal habe Nikola seine Auslieferungen um 73 Prozent steigern können, im Retail-Bereich sogar um mehr als 100 Prozent.Der vermeintlich imposante Anstieg relativiere sich beim Blick auf die absoluten Zahlen aber schnell. Die Zahl der gelieferten Fahrzeuge habe im zweiten Quartal insgesamt 111 nach 64 im ersten betragen. Wie das Unternehmen so profitabel werden wolle, ehe ihm das Geld ausgeht oder neue Kapitalmaßnahmen benötige, stehe in den Sternen.Für das zweite Halbjahr erwarte er dank des Starts von Trucks mit Brennstoffzelle eine kräftige Beschleunigung der Nachfrage; bisher habe das Unternehmen nur batteriebetriebene LKWs gefertigt und verkauft.Bei Nikola "investiere" nur, wer sein Geld hasse. Selbst für eine spekulative Position gebe es Dutzende besser geeignete Titel. Das Drama sowohl operativ als auch bei der Kursentwicklung könne man sich getrost von der Seitenlinie aus ansehen. Die Chance auf einen weiteren Short Squeeze ist das Risiko angesichts der desaströsen Finanzlage und des ramponierten Images nicht wert, so Max Gross von "Der Aktionär" zur Nikola-Aktie. (Analyse vom 06.07.2023)