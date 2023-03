NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (13.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von Analyst Dillon Cumming von Morgan Stanley:Dillon Cumming, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) in einer Ersteinschätzung mit dem Rating "equal-weight" ein.Der Analyst sage, dass "greifbare Beweise für eine ausgereifte Produktionsbasis" und ein umfassender Ansatz für eine emissionsfreie Fahrzeuginfrastruktur sicherstellen würden, dass Nikola am Übergang zu einer emissionsfreien Fahrzeugwelt teilhaben werde. Das Umsetzungsrisiko und die Konkurrenz durch etablierte Unternehmen und Start-ups würden jedoch für das Unternehmen "erhöht" bleiben, so der Analyst in einer Research Note.Dillon Cumming, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Nikola in einer Ersteinschätzung mit dem Rating "equal-weight" und dem Kursziel von 3 USD ein. (Analyse vom 13.03.2023)Börsenplätze Nikola-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:1,5998 EUR +2,21% (13.03.2023, 11:27)