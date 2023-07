Börsenplätze Nikola-Aktie:



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (14.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nikola-Aktie habe am Donnerstag ein Kursfeuerwerk abgebrannt: 60 Prozent Plus hätten zum Handelsende auf der Kurstafel gestanden. Doch damit nicht genug - am Freitag würden sich bereits erneut starke Kursgewinne für das Papier des US-Lkw-Herstellers abzeichnen. "Der Aktionär" verrate, wie die Analysten die Nikola-Aktie jetzt einstufen würden.Grund für die jüngsten Kurskapriolen seien zwei gute News des US-Konzerns. Demnach habe Nikola einen Deal mit BayoTech unterzeichnet, der den Kauf von 50 Nikola Tre Wasserstofftrucks beinhalte. Zudem sei Bosch als Lieferant für die Brennstoffzellen auserkoren worden.Dank der guten Nachrichten sei die Nikola-Aktie am Donnerstag um rund 60 Prozent auf 2,22 Dollar gestiegen. Im nachbörslich US-Handel sei es zudem um weitere 7,6 Prozent rauf gegangen. Damit zeichne sich für den Freitag ein freundlicher Handelsstart in den US-Handel ab. Zuvor gehe es bei Lang & Schwarz bereits um 23 Prozent auf 2,40 Euro nach oben. Umgerechnet seien dies 2,69 Dollar. Die Nikola-Aktie könnte somit rechnerisch mit einem Aufschlag von 21 Prozent in den US-Handel starten.Nikola habe zweifellos starke News veröffentlicht. Auch am Freitag sei mit wilden Kursausschlägen zu rechnen.Anleger bleiben vorerst jedoch an der Seitenlinie und beobachten die weitere Kursentwicklung, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link