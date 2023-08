Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (07.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Die Aktie des angeschlagenen Lkw-Herstellers Nikola sei am Freitag vergangener Woche massiv unter die Räder gekommen und habe über 26 Prozent an Wert verloren. Neben glanzlosen Quartalszahlen sorge vor allem der Rücktritt von Firmenlenker Michael Lohscheller für ordentlich Verkaufsdruck auf dem Titel.Lohscheller nehme sofort seinen Hut als CEO des Unternehmens, der Rücktritt erfolge aus familiären Gründen. Bis Ende September werde er noch in beratender Funktion für Nikola tätig sein, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Denn Lohschellers Nachfolger stehe bereits fest: Steve Girsky solle in Zukunft als Vorstandsvorsitzender bei Nikola agieren."Seit den Anfängen von Nikola bin ich ein Verfechter der Mission des Unternehmens. Ich bin begeistert, diese Aufgabe zu übernehmen und auf der Arbeit von Michael und dem Team aufzubauen", so Girsky.Die Zahlen zum zweiten Quartal hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Nikola habe im Berichtszeitraum 15,4 Millionen Dollar erlöst, die Analysten hätten 14,9 Millionen Dollar auf dem Zettel gehabt. Unter dem Strich habe das Unternehmen einen Fehlbetrag in Höhe von 0,20 Dollar je Aktie eingefahren, die Prognose habe bei einem Verlust von 0,22 Dollar pro Papier gelegen.Der Rücktritt von Lohscheller sei ein enormer Belastungsfaktor für das finanziell angeschlagene Unternehmen. Gut möglich, dass die Gesellschaft demnächst den Kapitalmarkt anzapfe, um frische liquide Mittel einzutreiben. Das würde wiederum eine enorme Verwässerung der Altaktionäre bedeuten.Der Wert bleibt ein reines Zocker-Papier und hat mit einem richtigen Investment nichts zu tun, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.08.2023)