Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

1,075 EUR -16,02% (16.06.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

1,19 USD -15,00% (16.06.2023, 22:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P4A9



Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (17.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Nikola habe in den zurückliegenden Tagen für reichlich Furore auf dem Parkett gesorgt. Die Aktie des US-Wasserstoff-Lkw-Herstellers habe eine beachtliche Schwankungsbreite gezeigt, im Tief bei 73 Cent und im Hoch bei 1,83 USD notiert, um dann bei 1,19 USD ins Wochenende zu gehen. Aber noch vor dem Wochenende am Freitagabend habe das Unternehmen eine Meldung in den Markt geschossen, die es durchaus in sich habe.Sei es Gier, Unbekümmertheit oder einfach nur Irrsinn? Das, was die Aktie von Nikola da in den vergangenen Tagen aufs Parkett gelegt habe, habe auf jeden Fall Seltenheitswert. In der Spitze habe sich die Aktie innerhalb weniger Handelstage - um genau zu sein innerhalb von nur sieben Handelstagen - um 250% verteuert. Gerechtfertigt? Darüber werde in Foren und selbst unter Experten diskutiert. Denn die Firma stecke auch aufgrund des dramatischen Kursverfalls in der Zwickmühle, müsse handeln. Und handele jetzt offenbar.Aber der Reihe nach. Ein Short-Squeeze solle offenbar "schuld" sein an der irren Achterbahnfahrt der Nikola-Aktie in den vergangenen Tagen. "Wir erwarten, dass mehr Shorts ihr Engagement bei Nikola zurückfahren und einen Teil der Gewinne realisieren werden, die sie Anfang des Jahres erzielt haben", sage etwa Ihor Dusaniwsky von S3 Partners. Das Papier des US-Lkw-Herstellers habe eine krasse Talfahrt hinter sich, habe ausgehend vom Hoch fast 100% ihres Wertes verloren. Konkret: Nach Anstieg auf 94 USD sei die Aktie runter bis auf 52 Cent vorige Woche getaumelt, minus 99,5%. Dann die 250%-Rally.Die nachbörslich veröffentlichte Mitteilung, man wolle Personal abbauen, so Kapital einsparen und die Cash-Burn-Rate reduzieren, habe am Freitagabend keinen mehr hinter dem Baum hervorlocken können. Im Gegenteil, die Nikola-Aktie habe nachbörslich weiter an Wert eingebüßt, sei um 2,5% auf 1,16 USD gefallen, nachdem sie im regulären Handel bereits 15% gefallen sei. Unter normalen Umständen würde das für den weiteren Verlauf bedeuten: Anschnallen, die Rally sei mit hoher Wahrscheinlichkeit vorbei. Doch was sei schon "normal" bei Nikola angesichts der vorherigen Entwicklung? Seriös empfehlen lasse sich ein Investment nicht. Dennoch könne man davon ausgehen, dass die Achterbahnfahrt weitergehen werde, was die Nikola-Aktie für Spekulanten attraktiv mache, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU