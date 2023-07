Börsenplätze Nikola-Aktie:



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (20.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lkw-Herstellers Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Der angeschlagene amerikanische Lkw-Hersteller könne einen weiteren Deal verbuchen. Fortescue Future Industries (FFI) erwerbe das Phoenix Hydrogen Hub Projekt des Unternehmens, um dort eine auf Elektrolyse basierende Wasserstoff-Produktionsanlage zu errichten. Darüber hinaus sei ein Wasserstoff-Liefervertrag in Arbeit. Diese Vereinbarung stehe in vollem Einklang mit Nikolas kapitalintensiver Energiestrategie, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die an dem Wasserstoff-Energie-Ökosystem interessiert seien, bei dem Nikola Pionierarbeit leiste, heiße es in einer Pressemitteilung. Wichtig für Nikola: FFI wolle das Kapital und die Ressourcen einbringen, die für die vollständige Entwicklung des Projekts erforderlich seien."Nikolas Priorität ist es, mehr emissionsfreie Lkw auf die Straße zu bringen, und diese Übernahme durch FFI wird einen der ersten und wichtigsten Wasserstoff-Hubs des Landes erheblich stärken", habe Michael Lohscheller, CEO von Nikola, kommentiert. "Der Erwerb dieses Projekts durch FFI ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zur Schaffung einer wichtigen lokalen Verbindungsinfrastruktur, die den Einsatz von Wasserstoff als Kraftstoff für emissionsfreie Fahrzeuge beschleunigt."Die Errichtung bzw. der Ausbau von Wasserstoff-Hubs sei mit enormen Investitionen verbunden. Kosten, die für Nikola in der derzeitigen Phase des Unternehmens schwer zu stemmen seien. FFI komme daher genau richtig.Der Deal mit FFI sei positiv für Nikola zu werten. Allerdings bleibe der Wert in der aktuellen Phase der Unternehmensentwicklung und angesichts der schwierigen Finanzlage mit enormen Risiken behaftet. Die Nikola-Aktie sei kein Kauf und ein reines Zocker-Papier, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link