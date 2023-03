Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nikola.



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (31.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Die Aktie des Lkw-Bauers Nikola habe am Freitag ein neues Rekordtief markiert. Kurz nach dem Handelsstart seien die Papiere des US-Nutzfahrzeugherstellers auf 1,15 Dollar abgesackt. Grund für den erneuten Abgabedruck sei, dass der Preis für die neuen Aktien, mit denen Nikola im Rahmen einer Kapitalerhöhung rund 100 Millionen Dollar einsammeln wolle, deutlich unter dem vorherigen Schlusskurs liege.Konkret biete Nikola im Rahmen eines öffentlichen Angebots 29.910.715 Stammaktien zum Preis von 1,12 Dollar sowie 59.374.999 Stammaktien im Rahmen eines gleichzeitig stattfindenden Direktangebots an einen Investor an. Dies entspreche einem Abschlag von 20 Prozent auf den Donnerstagsschlusskurs von 1,40 Dollar. Brutto sollten dadurch rund 100 Millionen Dollar vor Abzug von Emissionsabschlägen und -provisionen zusammenkommen.Darüber hinaus habe Nikola dem Underwriter eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 4.486.607 zusätzliche Stammaktien zum Preis des öffentlichen Angebots, abzüglich der Emissionsabschläge und -provisionen, zu erwerben. Das Geld aus der Kapitalerhöhung wolle der US-Konzern für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, die Citigroup begleite den Vorgang als alleiniger Book-Running-Manager für das geplante öffentliche Angebot.Die erneute Kapitalerhöhung komme nicht von ungefähr: Im vergangenen Geschäftsjahr habe Nikola einen Verlust von 784 Millionen Dollar bei einem Cash-Bestand von 233 Millionen Dollar verzeichnet. Um das Überleben des Unternehmens zu sichern, sei der Lkw-Bauer auf frisches Kapital angewiesen. Wann Nikola der Sprung in die schwarzen Zahlen gelinge, sei zudem weiter fraglich. Die von der US-Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten würden jedenfalls weder 2023 noch 2024 damit rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: