Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

1,595 EUR -11,14% (14.08.2023, 16:33)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

1,725 USD -11,54% (14.08.2023, 16:20)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P4A9



Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (14.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Beim umstrittenen Fahrzeughersteller gebe es nach einer Untersuchung neuen Ärger: 209 Fahrzeuge sollten nach einem Batteriebrand zurückgerufen werden. Die Nikola-Aktie breche aktuell 12% ein.Das zeitweilige Aufbäumen der Papiere von Nikola scheine sich seinem Ende zu neigen. Nach einem enttäuschenden Quartalsbericht und einem Wechsel in der Chefetage vor einer Woche habe das US-Unternehmen zum Auftakt dieser Woche mit neuen Problemen zu kämpfen.Eine interne Untersuchung eines Fahrzeugbrands auf dem Werksgelände vor rund zwei Monaten habe ergeben, dass eine Batteriezelle des betroffenen Fahrzeugs nach einem Kühlmittelleck zu heiß geworden sei und sich dadurch habe entzünden können. Als weitere Vorsichtsmaßnahme reagiere das Unternehmen auf die Ergebnisse des noch vorläufigen Untersuchungsberichtes mit einem freiwilligen Fahrzeugrückruf. Insgesamt 209 Fahrzeuge des batteriebetriebenen Typs TRE sollten zurückgerufen und auf Fehler an der Batteriekühlung untersucht werden. Nikola arbeite hierbei mit der US-Bundesbehörde für Fahrzeugsicherheit zusammen.Steiler Kursanstieg in den vergangenen Wochen hin oder her, die Nachrichten von letzter Woche sowie diejenigen von heute beweisen würden, warum die Nikola-Aktie kein seriöses Investment sei. Anleger sollten einen großen Bogen um das Unternehmen machen und selbst Trader sollten wenig Mühe haben, geeignetere Werte zu finden, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link