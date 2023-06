Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

1,635 EUR +63,17% (15.06.2023, 17:45)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

1,5759 USD +45,92% (15.06.2023, 17:30)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P4A9



Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (15.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Der Kurswahnsinn beim Wasserstoff-Lkw-Bauer Nikola setze sich am Donnerstag fort. Der einstige Börsenliebling, der über Monate hinweg immer tiefer gefallen sei, lege erneut mehr als 35 Prozent zu. Die Aktie habe damit innerhalb von nicht einmal einer Woche 150 Prozent zugelegt. Dabei bleibe die Liste der Probleme lang.Der Kursanstieg am Donnerstag erfolge unter extrem hohem Handelsvolumen. Fast das Fünffache des Tagesdurchschnitts sei an der NASDAQ gehandelt worden. Nach den jüngsten Kursgewinnen komme es derzeit allem Anschein nach zu einem kräftigen Short-Squeeze. Laut Daten von Seeking Alpha belaufe sich die Short-Quote bei Nikola noch immer auf 20,6 Prozent. Viele Investoren würden ihre Gewinne, die sie mit den Wetten auf fallende Kurse eingefahren hätten, nun einstreichen.Wie nachhaltig die Rally sei, bleibe angesichts der Probleme aber fraglich. Denn Nikola sei weiter hochdefizitär und brauche dringend frisches Kapital. Angesichts des Kursverfalls falle die Beschaffung von frischem Geld aber zunehmend schwer - zumal die Anzahl der möglichen Aktien begrenzt sei. Außerdem drohe nach wie vor ein Delisting, nachdem die Aktie unter die 1-Dollar-Marke gefallen sei - ein Verstoß gegen die NASDAQ-Regeln. Die aktuelle Kurserholung sei dahingehend zwar wichtig, weitere Schritte wie ein Reverse Split und eine Kapitalmaßnahme müssten aber wohl dringend erfolgen. Nel zu. (Analyse vom 15.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nikola-Aktie: