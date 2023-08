Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

2,702 EUR -12,95% (04.08.2023, 14:42)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

3,395 USD +12,42% (03.08.2023, 22:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P4A9



Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (04.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Aufatmen beim Management von Nikola: Das anwesende Grundkapital habe auf der am Donnerstag durchgeführten Hauptversammlung den Weg frei für die potenzielle Ausgabe von neuen Aktien frei gemacht. Damit erhalte der angeschlagene Lkw-Bauer mehr Spielraum, um das Fortbestehen des angeschlagenen US-Unternehmens zu sichern. Das Votum ebne Nikola den Weg für die Beschaffung zusätzlicher Mittel, um die Markteinführung des brennstoffzellenbetriebenen Elektro-Sattelschleppers Tre und den Aufbau eines Wasserstoff-Tankstellennetzes in den USA und Kanada zu unterstützen, berichte der Nachrichtensender CNBC.Es sei die zweite Hauptversammlung, die in diesem Jahr hinter Nikola liege. Im Juni habe die Gesellschaft noch kein grünes Licht für die Ausgabe neuer Aktien erhalten, da die Stimmen nicht ausgereicht hätten. Der Gründer und ehemalige Vorsitzende und CEO des Unternehmens, Trevor Milton, habe sich in einer Reihe von Beiträgen in den sozialen Medien gegen den Vorschlag ausgesprochen, so CNBC weiter.Mit der Genehmigung auf der Hauptversammlung habe Nikola nun die Möglichkeit, die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien von 0,8 auf 1,6 Mrd. Stück zu verdoppeln. Der Lkw-Hersteller arbeite nicht profitabel und sei daher weiterhin auf liquide Mittel angewiesen.Das Papier von Nikola setze am Freitag seine dynamische Aufwärtsbewegung fort. Nach gut 12% am Vortag klettere der Titel vorbörslich weitere 4%. Ausgehend vom 52-Wochen-Tief bei 0,52 USD habe sich die Nikola-Aktie mittlerweile vervielfacht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nikola-Aktie: