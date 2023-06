Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

1,168 EUR -8,75% (16.06.2023, 17:44)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

1,35 USD -3,57% (16.06.2023, 17:29)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P4A9



Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (16.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Die Comeback-Rally der Nikola-Aktie gehe auch am Freitag weiter. Erneut würden die Papiere des Wasserstoff-Truck-Herstellers zwischenzeitlich über 20 Prozent zulegen, ehe die Kursgewinne zuletzt aber komplett zusammengeschmolzen seien. Mehr als 170 Prozent habe die Aktie dennoch innerhalb einer Woche zugelegt. Doch die Probleme seien weiter groß, zumal sich jetzt auch noch Gründer und Großaktionär Trevor Milton einmische.Milton habe im September 2020 als Konzernchef zurücktreten müssen, da ihm Vetternwirtschaft und Betrug vorgeworfen worden sei. Da er Investoren über die Nikola-Technologie belogen habe, sei er später auch verurteilt worden. Dennoch halte er noch immer 50 Millionen Aktien und torpediere nun die Pläne des Managements.In seinem ersten Social-Media-Post seit Jahren auf LindkedIn und Instagram habe er erklärt, dass er gegen den Vorschlag des Unternehmens gestimmt habe, die Aktienanzahl zu erhöhen und andere Aktionäre aufgefordert, dies auch zu tun. Zudem habe er dem Management die Zustimmung zur Wiederwahl verweigert. "Das Unternehmen braucht keine neuen Aktien, es braucht eine neue Führung", so Milton.Zunehmendes Risikobewusstsein bei den Anlegern und ein kräftiger Short-Squeeze würden die Nikola-Aktie weiter beflügeln. Doch die Risiken seien enorm. Die Turbulenzen rund um Milton kämen da natürlich ungelegen. Auch weiterhin sei mit kräftigen Ausschlägen bei der Aktie in beide Richtungen zu rechnen.Anleger, die in den Wasserstoff-Sektor investieren wollen, sollten lieber zu anderen Werten wie dem Elektrolyse-Spezialisten Nel greifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link