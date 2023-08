Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

2,956 EUR +3,65% (02.08.2023, 13:38)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

3,12 USD +16,35% (01.08.2023, 22:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P4A9



Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (02.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Nikola kenne seit einigen Handelswochen kein Halten mehr. Mehrere gute Neuigkeiten zum angeschlagenen Lkw-Bauer würden die Hoffnung der Marktteilnehmer auf eine nachhaltige Trendwende nähren – und einem dauerhaften Bestehen des amerikanischen Unternehmens. Doch die Kuh sei keineswegs vom Eis.Mehrere kleinere Aufträge und Förderungen hätten die Aktie von Nikola in den zurückliegenden Handelswochen angetrieben. Seit dem 52-Wochen-Tief am 06. Juni habe der Wert bis zu 530 Prozent zulegen können. An der Börse werde die Gesellschaft inzwischen wieder mit 2,2 Milliarden Dollar bewertet.Zu Wochenbeginn habe Analyst Michael Shlisky von D.A. Davidson reagiert und sein Kursziel von 1,00 auf 3,00 Dollar verdreifacht. Sein Votum laute "neutral". Die Einschätzung "market-perform" vertrete derzeit Jeff Osborne von Cowen. Sein Kursziel von 1,00 Dollar impliziere allerdings derzeit ein Downside-Potenzial von gut zwei Dritteln.Die Aktie ist kein Kauf und ein reines Zocker-Papier, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zu Nikola Corp. (Analyse vom 02.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link