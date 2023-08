Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Der Fahrzeughersteller Nikola besorge sich frisches Kapital und gebe Wandelanleihen im Wert von bis zu 325 Mio. Dollar aus. Der Schritt sei zwar nötig, verprelle Investoren aber nichtsdestotrotz. Die Aktie breche vorbörslich zweistellig ein.Nach der aus Sicht des Managements erfolgreichen Hauptversammlung vor einigen Wochen mache Nikola ernst: Das Unternehmen hätten sich von seinen Großaktionären das Okay für Kapitalmaßnahmen, allen voran die Ausgabe neuer Anteilsscheine, eingeholt und setze genau das jetzt in die Tat um.Wie das Unternehmen heute Morgen bekannt gegeben habe, habe eine Einigung mit namentlich nicht genannten Investoren erzielt werden können. Diese sollten für bis zu 325 Mio. Dollar Wandelanleihen des umstrittenen Fahrzeugbauers kaufen und so für dringend benötigtes Kapital sorgen, denn insgesamt sei Nikola mit knapp 370 Mio. Dollar verschuldet.Am Aktienmarkt komme die von "Der Aktionär" prophezeite Kapitalmaßnahme überhaupt nicht gut an. Die Aktie verliere in der Vorbörse deutlich zweistellig und egalisiere damit sämtliche Gewinne aus der vergangenen Woche.Der Verkauf von Wandelanleihen verwässere einerseits die Aktionäre, andererseits zeige er, wie dringend Nikola frisches Kapital benötige, um überhaupt zu überleben.Mit einem seriösen Investment habe die Aktie daher weiter nichts zu tun. Selbst Trader dürften keine Mühe haben, besser geeignete Anlageinstrumente zu finden, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)