Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

2,512 EUR +22,30% (31.07.2023, 20:40)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

2,675 USD +17,84% (31.07.2023, 20:25)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P4A9



Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (31.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lkw-Herstellers Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Nikola bleibe eine der spannendsten Aktien auf dem Kurszettel. Der Wasserstoff-Lkw-Hersteller könne im heutigen Handel satte 19 Prozent zulegen. Der Grund hierfür diesmal sei ein Auftrag vom US-Logistikriesen J.B. Hunt Transport Services. demnach solle Nikola 13 emissionsfreie Lkw liefern.Die Bestellung beinhalte zum einen zehn batterieelektrische und zum anderen drei Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge. Nikola wolle die Fahrzeuge noch im August bereitstellen. Zudem wolle der Wasserstoff-Spezialist für eine ausreichende Betankungs- und Wasserstoffinfrastruktur sorgen. Die LKWs sollten an einigen der wichtigsten Strecken von J.B. Hunt stationiert werden. Dazu würden unter anderem Standorte im Großraum Los Angeles und Phoenix zählen.Nick Hobbs, Chief Operating Officer von J.B. Hunt, habe erklärt: "Diese emissionsfreien Lkw von Nikola machen uns auf dem Weg zu unserem ehrgeizigen Ziel voran, die Kohlenstoffemissionsintensität durch praktikable Lösungen zu reduzieren."Die Nikola-Aktie ist kein Kauf und ein reines Zocker-Papier, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link