Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

1,02 EUR +20,14% (14.06.2023, 21:35)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

1,13 USD +23,63% (14.06.2023, 21:22)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P4A9



Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (14.06.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sie sei mal beliebt und gefragt gewesen, die Aktie von Nikola Corporation. Auf den Hype sei der tiefe Fall gefolgt. Schmerzhaft, Kapitalvernichtend, endgültig? Nachdem das Papier inzwischen unter die Schwelle von einem Dollar gefallen sei, was enorme Probleme mit sich bringe, scheine das Management endlich zu reagieren. Plötzlich springe die Notierung an.Wasserstoff-Aktien seien dieser Tage wieder gefragt. Nikola Corporation-Anteilsscheine seien gefragter. Allein am Mittwoch würden sich die Aktien des einstigen Überfliegers um etwa 20 Prozent verteuern - und dabei an der so wichtigen Ein-Dollar-Marke kratzen.Die Firma benötige dringend Kapital, um über die kommenden Jahre zu kommen. Doch der Kursverfall - die Aktie sei von 94 US-Dollar in der Spitze auf 52 Cent (!) gefallen - bedeute, dass die Kapitalbeschaffung extrem schwierig werde. Nicht nur, dass Nikola unglaublich viele neue Aktien begeben müsste, um sich ausreichend Mittel zu holen. Die Firma müsse im Vorfeld die Aktionäre überzeugen exakt dies zu tun. Denn die Zahl der möglichen Aktien sei limitiert und nur durch einen Mehrheitsbeschluss lasse sich dieses Limit ändern.Seit etwa einer Woche sorge die Nikola-Aktie für Furore, habe seither um 120 Prozent an Wert gewonnen. Der Anstieg habe zum einen mit der allgemein guten Stimmung im Sektor zu tun - auch die Aktien von Plug Power und Ballard Power hätten zuletzt deutlich zugelegt -, und zum anderen mit der Hoffnung auf eine Einigung unter den Aktionären von Nikola. Diskutiert werde etwa ein Reverse Split, bei dem die Anzahl der Aktien reduziert werde. Das würde helfen, die NASDAQ-Anforderungen zu erfüllen und könnte nützlich sein bei der Beschaffung von Kapital.Die Aktie von Nikola dürfte weiterhin starken Schwankungen ausgesetzt sein. Eine Fortsetzung der Rallye sei ebenso denkbar wie ein erneuter Einbruch. Anleger würden das Treiben von der Seitenlinie betrachten. Gute Investmentchancen im Wasserstoffsektor sind andernorts zu finden, so Leon Müller von "Der Aktionär" zur Nikola-Aktie. (Analyse vom 14.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link