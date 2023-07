Börsenplätze Nikola-Aktie:



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (13.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Lkw-Hersteller Nikola habe am Donnerstag einen Deal mit BayoTech zur Förderung einer zuverlässigen Wasserstoffversorgung für kommerzielle Wasserstoff-Fahrzeugflotten verkündet. Demnach werde BayoTech in den nächsten fünf Jahren bis zu 50 Nikola TRE kaufen, wobei die ersten zwölf Fahrzeuge in den Jahren 2023 und 2024 geliefert würden. Spannender sei jedoch, wer die Brennstoffzellen liefern werde.Als Lieferant für die Brennstoffzellen habe Plug Power den Automobilzulieferer Bosch auserkoren. Dieser habe laut Medienberichten am Standort Stuttgart-Feuerbach mit der Serienfertigung seines Brennstoffzellen-Antriebssystems begonnen. Nikola gelte dabei als Pilotkunde. Dennoch seien Bosch große Erwartungen an den Erfolg dieser Antriebslösung - neben einer Kooperation mit Quingling Motors in China und dem jetzt von Nikola getrennt vermarkteten IVECO-FCEV-LKW aus Ulm sei Nikola der erste Anwender und Entwicklungspartner der Brennstoffzellen für den Schwerlastverkehr gewesen, wie das Nebenwerte Magazin schreibe.An der Börse gehe es für die Nikola-Aktie dank der Nachrichten am Donnerstag um 60 Prozent nach oben. Vom 52-Wochen-Tief bei umgerechnet 0,52 Euro habe der Kurs inzwischen um 326 Prozent zugelegt.Die Aktie wandert auf die Watchlist, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link