Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (29.01.2024/ac/a/n)



Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von Robert W. Baird:Robert W. Baird nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) auf.Das Analysehaus sehe erhebliches Potenzial am Markt für emissionsfreie Lkw und glaube, dass Nikola endlich das richtige Managementteam gefunden habe, um diese Chance zu nutzen, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Das firmeneigene Design und die Software des US-Unternehmens seien die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zu herkömmlichen Diesel-LKWs. Robert W. Baird sehe sowohl für das LKW- als auch für das Energiegeschäft potenzielle Katalysatoren in Form von Produktionsverbesserungen, Kunden- und Partnerschaftsankündigungen und dem Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur voraus.Robert W. Baird hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Nikola-Aktie mit dem Rating "outperform" und einem Kursziel von 2 USD in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 24.01.2024)Börsenplätze Nikola-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:0,6625 EUR +1,92% (29.01.2024, 11:02)