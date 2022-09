Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

4,6985 EUR +2,95% (20.09.2022, 13:13)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

4,58 USD -10,55% (19.09.2022, 22:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P4A9



Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (20.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Der US-Elektro-Lkw-Hersteller Nikola wolle mit dem geplanten Ausbau seines Europageschäfts auch die alteingesessenen Hersteller ins Visier nehmen. Passend dazu habe das Unternehmen erst vor wenigen Tagen eine Absichtserklärung mit dem Versorger E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) unterzeichnet, die die Gründung eines Joint Ventures vorsehe."Wir wollen als David gegen die Goliaths im Markt bestehen", habe der Nikola-Manager und designierte Konzernchef, Michael Lohscheller, im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX auf der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation in Hannover gesagt. "Da sehen wir gute Chancen mit unseren Batterie- und Wasserstoff-Lkw. Denn die etablierten Hersteller beschäftigen sich ja noch viel mit Technologie der letzten Dekade."Als großes Plus sehe Lohscheller den geringen Wartungsbedarf der Nikola-Fahrzeuge. "Wir erreichen mit den batteriegetriebenen Tre-Lkw eine Verfügbarkeit von 94 Prozent, also nur sehr geringe Pausenzeiten etwa für die Wartung - das bekommen die Konkurrenten mit Diesel-Antrieben nicht hin und zahlt sich für die Kunden aus. Ein Lkw muss immer laufen." Die in der Branche sogenannte "Uptime" der Laster spiele für Spediteure eine große Rolle, denn Reparaturen und Wartung würden sie Zeit und damit Geld kosten.Interessierte Anleger sollten bei dem Wert vorerst weiter an der Seitenlinie verharren, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nikola-Aktie. (Analyse vom 20.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link