Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

2,208 EUR +6,77% (18.07.2023, 21:59)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

2,52 USD +8,15% (18.07.2023, 22:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P4A9



Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (18.07.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Lkw-Herstellers Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In weniger als sechs Wochen habe die Nikola-Aktie ihren Wert mehr als verfünffacht. Noch Ende Juni habe das Unternehmen als Pleite-Kandidat gegolten, sei ein Penny-Stock und das Chartbild eine absolute Katastrophe gewesen. Steige Nikola jetzt wie ein Phönix aus der Asche oder handle es sich bei der aktuellen Bewegung doch nur um einen sogenannten Dead-Cat-Bounce?Aus charttechnischer Sicht sei die Nikola-Aktie kurz davor einen sogenannten Fünfteiler zu beenden. Dabei handle es sich um drei impulsive Aufwärtswellen, die durch die korrektiven Wellen zwei und vier getrennt seien. In der Regel gebe ein solcher Fünfteiler die Trendrichtung vor.Im Fall von Nikola könnte es deshalb nach drei Jahren Bärenmarkt zu einer nachhaltigen Trendwende kommen. Dafür müsste der Kurs allerdings zunächst das Hoch der Welle drei bei 2,95 Dollar überwinden und ein neues Jahreshoch über 3,00 Dollar markieren. Anschließend wäre sogar der Weg bis zum November-Hoch 2022 bei 3,97 Dollar frei.Der zeitliche Faktor sei deshalb entscheidend, weil die Wellen eins und drei in sehr kurzer Zeit abgehandelt worden seien (neun beziehungsweise 17 Tage). Deshalb sei nicht zu erwarten, dass die letzte Welle des Fünfteilers lange auf sich warten lasse - falls sie komme.Aus technischer Sicht habe die Nikola-Aktie eine echte Chance auf eine Trendwende. Dafür sei allerdings zwingend ein Kursanstieg über das Jahreshoch beziehungsweise die 3-Dollar-Marke notwendig. Andernfalls würde es sich nur um einen Dead-Cat-Bounce handeln, bei dem die Aktie ein letztes Lebenszeichen sende, bevor der Markt ihr den Garaus mache. Anleger bleiben deshalb zunächst an der Seitenlinie, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Nikola-Aktie. (Analyse vom 18.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link