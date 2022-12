Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (22.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Die Nikola-Tochtergesellschaft Nikola Energy und E.ON könnten Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge salonfähig und diese gegenüber herkömmlichen Diesel-LKWs wettbewerbsfähig machen. Mit dem gebündelten Know-how wollten die Unternehmen ihren Kunden eine neue integrierte Mobilitätslösung anbieten.Auf Basis der Partnerschaft solle bis 2027 und darüber hinaus die Lieferung von grünem Wasserstoff für den Antrieb von bis zu 5.000 wasserstoffbetriebenen Nikola Tre Brennstoffzellen-LKW sichergestellt werden. Das könnte wiederum mit einer (bis 2027) jährlichen Kohlenstoffdioxid-Einsparung von bis zu 560.000 Tonnen einhergehen."Um die Wasserstoffinfrastruktur für unsere Kunden sicherzustellen, arbeiten wir mit unserem Partner E.on an kosteneffizienten und nachhaltigen Straßentransportlösungen", so Michael Lohscheller, CEO von Nikola. Das große Interesse an unserem gebündelten Leasingprogramm, das den Nikola Tre FCEV, den Wasserstofftreibstoff und die Wartung umfasst, ist ein Novum für die Branche. Es senkt und vereinfacht die Gesamtbetriebskosten für Flotten- und LKW-Besitzer."