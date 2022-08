Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

5,396 EUR -9,72% (30.08.2022, 22:27)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

5,41 USD -9,38% (30.08.2022, 22:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P4A9



Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (30.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Das Produktion von Fahrzeugen extrem kapitalintensiv sei, sei kein Geheimnis. Gerade Start-ups würden daher regelmäßig frisches Geld brauchen, um die laufenden Betriebskosten decken zu können. Jüngst habe u.a. Nikola angekündigt, sich frisches Geld am Kapitalmarkt beschaffen zu wollen.Im Rahmen der Analystenkonferenz zum zweiten Quartal habe der Elektro-Lkw-Bauer mitgeteilt, dass er zusätzliche Mittel einsammeln wolle, um die Produktion seiner Tre-Elektro-Sattelschlepper hochzufahren und die Übernahme des Batteriepack-Anbieters Romeo Power im Wert von 144 Mio. USD voranzutreiben. Dafür wolle Nikola laut einer Pflichtmitteilung neue Aktien im Wert von bis zu 400 Mio. USD im Rahmen eines "at-the-market"-Angebots ausgeben. Dabei würden die Papiere zum aktuellen Marktpreis verkauft.Die Nikola-Aktie habe am Dienstag deutliche Kursverluste verzeichnet. Anleger sollten einen Bogen um das Papier machen. Der Lkw-Bauer müsse das Vertrauen der Anleger erst nachhaltig zurückgewinnen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2022)Börsenplätze Nikola-Aktie: