Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

2,498 EUR +7,4812% (23.01.2023, 16:32)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

2,715 USD +7,74% (23.01.2023, 16:18)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P4A9



Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (23.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Nikola Motors könne eine weitere Absichtserklärung zum Kauf von Brennstoffzellen-Lkw verbuchen. Der deutsche integrierte Energieversorger GP Joule könnte bei der Umsetzung der Erklärung 100 Nikola Tre mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb (FCEV) beziehen.Komme es zum endgültigen Kaufvertrag, könnte GP Joule die ersten 30 Sattelzugmaschinen im Jahr 2024 beziehen, die restlichen 70 Lkw dürften dann 2025 folgen. Spannend: Es sei zudem vereinbart worden, dass GP Joule ab 2026 weitere Sattelschlepper mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb an Kunden in Europa vermarkte. An Wasserstoff-Tankstellen von GP Joule sollten diese dann komplett mit grünem Wasserstoff versorgt werden. Nikola und der Partner IVECO würden den Brennstoffzellen-Truck in Ulm vom Band rollen lassen."100 Prozent erneuerbare Energie für alle, das ist unser Antrieb", so André Steinau, Geschäftsführer der GP Joule Hydrogen GmbH zum Deal mit Nikola. "Gemeinsam mit Nikola und IVECO bieten wir unseren Kunden alle Komponenten für den klimaneutralen Schwerlastverkehr aus einer Hand: von der Produktion und dem Einkauf des grünen Wasserstoffs über die Wasserstofftankstellen bis hin zu den bedarfsgerechten Brennstoffzellen-Sattelzugmaschinen und dem Service. Das ist der einfache Einstieg in den lokal emissionsfreien Straßengüterverkehr."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nikola-Aktie: