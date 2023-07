Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (17.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lkw-Herstellers Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Der US-Konzern habe seine Aktionäre auf seiner Homepage dazu aufgefordert, allen Tagespunkten der Hauptversammlung zu zustimmen. Dabei werbe das Unternehmen besonders für die Zustimmung zu diesem wichtigen Thema. Darum sollten Anleger das Schreiben jedoch kritisch hinterfragen und dieses Datum im Auge behalten.Nikola hab seine Hauptversammlung bereits Anfang Juli auf den 3. August vertagt. Bereits jetzt werbe das Unternehmen dafür, dass die Aktionäre dem "Vorschlag 2" zustimmen würden. Dieser solle es Nikola ermöglichen, einfacher neue Stammaktien auszugeben.Hintergrund: Eine Änderung des Gesellschaftsrechts im US-Bundesstaat Delaware (wo Nikola eingetragen sei) werde es Unternehmen ab dem 1. August 2023 ermöglichen, die Abstimmungshürde für die Genehmigung einer Erhöhung der Anzahl der Aktien von einer Mehrheit der im Umlauf befindlichen Stammaktien auf eine Mehrheit der tatsächlich über den Vorschlag abstimmenden Aktien zu ändern.Dazu habe Nikola mitgeteilt: "Ihre Stimme für Vorschlag 2 ist besonders wichtig, da er es uns ermöglicht, die Anzahl der Stammaktien unseres Unternehmens zu erhöhen. Jede Aktie zählt. Jede Stimme zählt."Im vorbörslichen US-Handel habe sich am Freitag ein Plus von rund zwei Prozent für die Nikola-Aktie abgezeichnet. Nachdem der Kurs am Freitag kurzzeitig ins Minus gedreht sei, jedoch im Plus geschlossen habe, dürfte das Papier an diese Gewinne anknüpfen. Die Mehrheit der Analysten halte das weitere Aufwärtspotenzial jedoch für begrenzt.Sollten die Anleger dem Vorschlag Nr. 2 bis zum 2. August um 11:59 P.M. ET mehrheitlich annehmen, könnte Nikola zeitnah eine neue Kapitalerhöhung auf den Weg bringen. Damit würden die Altaktionäre erneut verwässert werden. Zur Erinnerung: Erst im März habe der Konzern neue Aktien im Wert von 100 Mio. Dollar emittiert, obwohl der Kurs damals bereits auf Rekordtief notiert habe. Von da an sei es nochmals deutlich nach unten gegangen. Vor diesem Hintergrund sei mit neuen Rückschlägen zu rechnen.Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2023)