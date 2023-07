Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (14.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nikola-Aktie habe am Freitag nur kurz an ihre jüngste Erholungsrally anknüpfen können. Die Papiere des Lkw-Herstellers seien im frühen Handel noch um fast ein Drittel auf 2,95 US-Dollar in die Höhe geschnellt und hätten ihr Kursplus von mehr als 60 Prozent vom Vortag weiter ausgebaut. Im weiteren Verlauf jedoch würden die Papiere in die Verlustzone rutschen.Nikola habe am Donnerstag einen Deal mit Bayotech zur Förderung einer zuverlässigen Wasserstoffversorgung für kommerzielle Fahrzeugflotten bekannt gegeben. Demnach werde das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren bis zu 50 Wasserstoff-Lkw von Nikola kaufen.Lieferant der Brennstoffzellen solle der deutsche Automobilzulieferer Bosch sein, mit Nikola als Pilotkunden. Der Entwickler von Nutzfahrzeugen wolle demzufolge im Herbst einen Lastwagen auf den Markt in Nordamerika bringen, der mit dem System angetrieben werde.Wasserstoff gelte als Energieträger der Zukunft. Bei der Nutzung von sogenanntem grünen Wasserstoff, der mit Ökostrom erzeugt werde, entstünden keine Treibhausgase. Doch müsse zur Herstellung mit großem Energieaufwand Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten werden.Die Aktie von Nikola sei allenfalls ein schönes Spielzeug für hartgesottene Zocker. Alle anderen sollten hingegen nach wie vor an der Seitenlinie verharren!, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Nikola-Aktie. (Analyse vom 14.07.2023)Mit Material von dpa-AFX