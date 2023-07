Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

2,148 EUR -4,28% (24.07.2023, 17:20)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

2,335 USD -6,60% (24.07.2023, 16:44)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P4A9



Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (24.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lkw-Herstellers Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Bei der Aktie des angeschlagenen US-Lkw-Herstellers Nikola sei es die letzten Wochen heiß hergelaufen. Die allgemein bessere Stimmung im Sektor sowie die Hoffnung auf eine Einigung unter den Aktionären von Nikola hätten die Aktie anspringen lassen. Nun korrigiere sie aber im zweistelligen Prozentbereich. Das sei der Grund.Die Nikola-Aktie habe mit einem Minus von 11,6 Prozent auf 2,21 Dollar eröffnet. Auslöser sei ein beschädigter Elektro-Lkw gewesen, der am Sonntagabend in der Unternehmenszentrale in Phoenix wieder entflammt habe."Um etwa 14 Uhr ist am Hauptsitz von Nikola einer der zuvor beschädigten Lastwagen wieder in Brand geraten. Niemand wurde verletzt und das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden", heiße es in einer kurzen Erklärung des Unternehmens.Die bisherige Rally bei Nikola sei nicht operativ begründet. Herbe Rücksetzer wie heute seien deshalb auch stets zu befürchten. Die Aktie bleibe ein Spielball der Zocker und dürfte in beide Richtungen weiter kräftig ausschlagen.Anleger, die auf das Thema Wasserstoff setzen wollen, greifen zu anderen Werten wie Nel oder Plug Power, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Wer sein Risiko auf mehrere Schultern verteilen und breit gestreut am möglichen Aufschwung der Branche partizipieren möchte, greift zum Indexzertifikat mit der WKN DA0AAP auf den E-Wasserstoff Nordamerika-Index. Im Index befinden sich sowohl Nikola als auch Plug Power. (Analyse vom 24.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link