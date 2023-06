Aus fundamentaler Sicht sei die Entwicklung des Nikkei durch die japanischen BIP-Daten begünstigt worden, die für das erste Quartal des Jahres ein Wachstum von annualisiert 2,7% ausgewiesen und damit die früheren Schätzungen von 1,6% aus dem letzten Monat übertroffen hätten.



Die beiden aufeinanderfolgenden Tage des Rückgangs seien wahrscheinlich nur Gewinnmitnahmen der Anleger nach einer soliden Periode des Indexanstiegs gewesen. Die Erholung der Indices sei ein positives Zeichen dafür, dass die Bullen nach wie vor an der Macht seien und die Voraussetzungen für eine Fortsetzung in der nächsten Woche gegeben seien. Heute hätten unter anderem der Uniqlo-Markeninhaber Fast Retailing, der um 3,85% zugelegt habe, und der Klimaanlagenhersteller Daikin Industries, der um 3,09% gestiegen sei, wesentlich zur Performance des Nikkei beigetragen.



Der Nikkei 225-Index zeige derzeit ein starkes Aufwärtsmomentum mit einem Kurs von 32.159 Punkten. Dies geschehe, nachdem der Index von einer wichtigen Unterstützung bei 31.500 Punkten abgeprallt sei, was auf eine zinsbullische Stimmung am Markt hindeute. Wenn die Aufwärtsdynamik anhalte, könnte der Index seinen jüngsten Höchststand bei 32.770 Punkten testen. Es sei jedoch wichtig, auch mögliche Abwärtsrisiken zu berücksichtigen. Sollte das Aufwärtsmomentum nachlassen, könnte es zu einer Korrektur in Richtung der nächst tieferen Marke von 30.600 Punkten kommen. (09.06.2023/ac/a/m)







TokioFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einem zweitägigen Rückgang von einem 33-Jahres-Hoch erholte sich der japanische Nikkei-Aktienindex ( ISIN JP9010C00002 WKN A1RRF6 ) am Freitag, so die Experten von XTB.Der Nikkei-Index sei bis zum Mittag um 1,61% auf 32.149,76 gestiegen und habe sich damit um fast 4% von seinem 33-Jahreshoch vom Mittwoch erholt. Der Index sei auf dem besten Weg, einen neunwöchigen Anstieg zu vollenden, was die längste Gewinnsträhne seit über fünf Jahren bedeute. Seit dem 2. Juni sei er um fast 2% gestiegen und habe damit sein Plus seit dem 7. April auf 17% ausgebaut.