Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Schon seit längerem hat sich der japanische Nikkei 225® zu den positiven Börsenüberraschungen gemausert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Diesen konstruktiven Trend könnte der lange Zeit in Vergessenheit geratene Markt im neuen Jahr beibehalten. Als strategische Kurstreiber würden die langjährige Bodenbildung seit Anfang der 1990er Jahre sowie die im Mai 2023 nach oben aufgelöste Korrekturflagge der letzten zwei Jahre fungieren. Aus beiden Chartmustern hätten die japanischen Standardwerte lehrbuchmäßig Kapital schlagen können, was mit 33.853 Punkten zu einem neuen Mehrjahreshoch und dem höchsten Stand seit 1990 geführt habe! Möglicherweise liege aktuell eine Schiebezone und damit die nächste Konsolidierungsformation vor. Vor diesem Hintergrund würde ein nachhaltiger Spurt über die Marke von 33.800 Punkten den Bullen ein weiteres Argument liefern. Die o.g. Korrekturflagge halte ein rechnerisches Kursziel von rund 39.000 Punkte bereit. 39.000 Punkte? Déjà-vù? Richtig, da sei doch was gewesen! Auf diesem Niveau habe der Nikkei im Jahr 1989 sein bis heute gültiges Rekordhoch ausgeprägt (38.957 Punkte). Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, sollten die japanischen "blue chips" in Zukunft nicht mehr unter die horizontalen Ausbruchsmarken bei 30.800/30.500 Punkten zurückfallen. (08.12.2023/ac/a/m)