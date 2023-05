Weitere Suchergebnisse zu "Nikkei 225":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gerade noch rechtzeitig hatten wir zuletzt auf die vielversprechende Ausgangslage des japanischen Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) hingewiesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zur Erinnerung: Die langjährige Bodenbildung seit Anfang der 1990er-Jahre, das Sprungbrett in Form der 38-Monats-Linie (akt. bei 26.838 Punkten) sowie die nach oben aufgelöste Korrekturflagge der letzten zwei Jahre würden für eine überzeugende charttechnische Ausgangslage sorgen, welche sich jetzt sogar nochmals verbessert habe. Schließlich sei der Spurt über die Verlaufshochs des Jahres 2021 bei 30.715 bzw. 30.796 Punkten gleichbedeutend mit dem höchsten Stand seit 1990! Solche Mehrjahreshochs würden regelmäßig die laufende Aufwärtsbewegung befeuern, zumal die beschriebene Flaggenformation sogar ein rechnerisches Langfristkursziel von rund 39.000 Punkte bereithalte. 39.000 Punkte? Da sei doch was gewesen? Richtig, auf diesem Niveau habe der Nikkei 225 im Jahr 1989 sein bis heute gültiges Rekordhoch ausgeprägt (38.957 Punkte). Auch relativ, d. h. im Vergleich zum MSCI World, würden japanische Aktien derzeit eine gute Figur machen. So liege im Ratio-Chart aktuell eine Bodenbildung vor. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, sollte der Nikkei 225 nicht mehr unter die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 28.504 Punkten) zurückfallen. (23.05.2023/ac/a/m)