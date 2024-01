Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Schon seit längerem ist der japanische Nikkei 225® in die charttechnische Erfolgsspur zurückgekehrt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Diesen konstruktiven Trend scheine der zuvor lange Zeit in Vergessenheit geratene Markt im neuen Jahr beibehalten zu wollen. Als strategische Kurstreiber würden die langjährige Bodenbildung seit Anfang der 1990er-Jahre sowie die im Mai 2023 nach oben aufgelöste Korrekturflagge der letzten zwei Jahre fungieren. Dazu geselle sich auf den ersten Metern des Jahres ein weiteres Ausrufezeichen: Als solches würden die Analysten den Ausbruch aus der Schiebezone der letzten Monate zwischen 30.500 und 33.700 Punkten werten. Die Auflösung dieser Tradingrange gehe mit dem höchsten Stand seit 1990 einher und eröffne ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 3.200 Punkten. Die oben genannte Korrekturflagge halte sogar ein kalkulatorisches Kursziel von rund 39.000 Punkten bereit. 39.000 Punkte? Déjà-vù? Richtig, da sei doch was gewesen! Auf diesem Niveau habe der Nikkei im Jahr 1989 sein bis heute gültiges Rekordhoch ausgeprägt (38.957 Punkte). Um die strategische Steilvorlage nicht zu gefährden, sollten die japanischen "blue chips" in Zukunft nicht mehr unter die horizontalen Ausbruchsmarken bei 30.800/30.500 Punkten zurückfallen. (17.01.2024/ac/a/m)