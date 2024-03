- Im März sei der PMI für das japanische Verarbeitende Gewerbe auf 48,2 Punkte gestiegen, was auf eine leichte Verbesserung der Produktionsbedingungen hinweise, auch wenn der Index weiterhin unter der 50-Punkte-Schwelle liege. Der Anstieg gegenüber dem Februarwert von 47,2 Punkten sei auf einen langsameren Rückgang der Produktion und der neuen Aufträge zurückzuführen gewesen.



- Auch Japan habe den dritten Monat in Folge ein Exportwachstum verzeichnet, das trotz der Herausforderungen in der Automobilindustrie vor allem auf robuste Fahrzeuglieferungen zurückzuführen sei. Das Exportwachstum von 7,8% im Februar habe die Erwartungen der Ökonomen übertroffen und zum Abbau des Handelsdefizits beigetragen.



Der Index habe den heutigen Handel bei 40.815,66 beendet und sei damit um 2,03% gestiegen. Der Aufwärtstrend sei durch einen schwächeren Yen unterstützt worden, von dem exportorientierte Unternehmen profitiert hätten. Darüber hinaus hätten die dovishen Signale der Bank of Japan, trotz ihrer ersten Zinserhöhung seit 17 Jahren, den Anlegern versichert, dass die akkommodierenden monetären Bedingungen in naher Zukunft fortbestehen würden. Der Anstieg des Nikkei sei auch durch die allgemeinen Trends an den asiatischen Märkten begünstigt worden, wobei Technologiewerte aufgrund der Begeisterung für KI zugelegt hätten. (21.03.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der japanische Nikkei 225-Index legte heute um über 2,00% zu und bestätigte damit den Durchbruch der Rekordmarke von 40.000 Punkten, so die Experten von XTB.Der Index habe mit einem Anstieg von über 6,00% den 7. aufeinanderfolgenden Anstieg verzeichnet. Der Anstieg folge auf eine gute Woche an der Wall Street und die Entscheidungen der Bank of Japan (BoJ) und der gestrigen Federal Reserve, die von den Anlegern positiv aufgenommen worden seien. Heute seien auch die PMI-Daten und die Handelsbilanz für Japan veröffentlicht worden: