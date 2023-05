Die jüngste Berichtssaison sei ein positiver Katalysator für japanische Aktien gewesen, unterstützt durch die Unterstützung von Warren Buffett und Verbesserungen im Bereich der Unternehmensführung. Das prognostizierte Wachstum des operativen Gewinns für das Geschäftsjahr bis März 2024 betrage etwa 6% für Unternehmen im Tokyo Price Index (Topix). Goldman Sachs sehe zudem Potenzial im japanischen Markt und führt die Gewinne auf Unternehmensreformen und eine lockere Geldpolitik zurück.



Die Bank of Japan (BoJ) könnte in Erwägung ziehen, ihre Politik der Zinskurvenkontrolle (YCC) bei dem bevorstehenden Treffen im Juni zu überarbeiten, gestützt durch das robuste BIP-Ergebnis. Allerdings werde die BoJ wahrscheinlich geduldig bleiben und keine geldpolitischen Maßnahmen ergreifen, sondern bis zum nächsten Jahr abwarten, um Zinserhöhungen vorzunehmen, während sie die jüngsten Entwicklungen bei der Inflation und anderen makroökonomischen Daten überprüfe. Der aktuelle Zinssatz liege auf dem Niveau von -0,1% und habe sich seit 2016 nicht verändert. Das Argument für die Beibehaltung der YCC-Politik in unveränderter Form sei die Zustimmung der Regierung zu einer Erhöhung der Stromrechnung, die voraussichtlich dazu beitragen werde, die Inflation über einen längeren Zeitraum über 2% zu halten.



Der MACD-Indikator, ein Momentum-Oszillator, zeige derzeit eine starke bullische Dynamik ohne Anzeichen für eine Divergenz. Dies deute darauf hin, dass der Aufwärtstrend weiter anhalten könnte und unterstütze den bullischen Ausblick für den Nikkei. Trader und Investoren würden die Widerstands- und Unterstützungsniveaus genau beobachten, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. (17.05.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der japanische Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) befindet sich im Aufwärtstrend und notiert nahe einem Allzeithoch, nachdem positive BIP-Daten und unterstützende Äußerungen der Landesführer veröffentlicht wurden, so die Experten von XTB.Die japanische Wirtschaft sei im ersten Quartal mit einer Rate von 1,6% gewachsen, was das erwartete Wachstum von 0,7% übertroffen habe. Diese starke wirtschaftliche Leistung habe den Optimismus am Markt gestärkt.