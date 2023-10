Wien (www.aktiencheck.de) - Die Unternehmensnachrichten waren am Freitag vor allem geprägt von Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Auffällig hätten sich auch die Aktien der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance Inc. (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, NASDAQ-Symbol: WBA) mit einem Kursgewinn von 6,5% präsentiert. Der Konzern wolle angeblich den früheren CIGNA (CIGNA Corp. (ISIN: US1255231003, WKN: A2PA9L, Ticker-Symbol: CGN, NYSE-Symbol: CI)-Chef Tim Wentworth zum Vorstandschef berufen. Eine endgültige Entscheidung sei jedoch noch nicht getroffen worden.Die Aktien der Autohersteller aus Detroit hätten allesamt schwächer geschlossen, nachdem im Tarifstreit die Gewerkschaft UAW den Druck auf General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) und Ford Motor (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) erhöht habe. Fords Aktien hätten 1,1% verloren, jene von General Motors hätten um 0,6% nachgegeben. (02.10.2023/ac/a/m)