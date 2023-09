Hinweis auf Interessenkonflikte:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (29.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Sportartikel-Herstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Das tue gut und nicht nur dem US-Sportartikelriesen, sondern der gesamten Branche - Nike habe im vergangenen Quartal trotz weiterer Rabattaktionen deutlich mehr verdient als von Analysten erwartet. Die Aktie sei nachbörslich kräftig in die Höhe gesprungen und ziehe Werte wie adidas und PUMA ebenfalls hoch.Im Quartal per Ende August habe Nike durch weitere Rabatt-Aktionen seine hohen Lagerbestände im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 8,7 Milliarde Dollar abgebaut und Platz für neue und profitablere Waren geschaffen.Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwei Prozent auf 12,9 Milliarde Dollar gestiegen, habe jedoch die Prognosen der Analysten leicht verfehlt. Dafür habe Nike mit mehr Profitabilität gepunktet: Die Bruttomarge habe 44,2 Prozent betragen und damit über den Schätzungen von 43,7 Prozent gelegen. Die operative Marge sei bei 11,9 Prozent erwartet worden. Berichtet worden seien 12,4 Prozent.So sei Nike im ersten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres 2024 auf einen Gewinn von 94 Cent je Aktie gekommen. Dieser Wert habe ein Prozent über dem des Vergleichszeitraums und starke 26 Prozent über den Markterwartungen gelegen.Nachbörslich hätten die Papiere am Donnerstag acht Prozent auf einen Kurs von 96,67 Dollar zugelegt, nachdem sie zuvor vier Tage in Folge mit roten Vorzeichen aus dem Handel gegangen seien und unter die 90-Dollar-Marke gerutscht seien. Am Freitag würden ebenfalls adidas (plus sieben Prozent), PUMA (plus fünf Prozent) und Zalando (plus drei Prozent) gewinnen.Das Zahlenwerk sei ein Lichtblick. "Der Aktionär" bleibt für seine laufende Empfehlung positiv gestimmt (Kursziel: 130 Euro, Stopp: 80 Euro), so Lukas Meyer. (Analyse vom 29.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link