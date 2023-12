NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) nach dem Quartalsbericht weiterhin mit "outperform" ein und belassen das Kursziel bei 150 USD.Oppenheimer habe das Quartal als chaotisch bezeichnet. Oppenheimer habe angemerkt, dass das Unternehmen seine Prognosen für den Rest des Geschäftsjahres 24 gesenkt habe, und sei enttäuscht von Signalen zunehmender Schwäche und Störungen innerhalb von Nike gewesen, sehe aber trotz alledem weiterhin die Grundlagen des einzigartigen und leistungsstarken Modells des Unternehmens als intakt an. Auf dem aktuellen Niveau sehe Oppenheimer die Bewertung von Nike als nicht mehr verwässert, aber aufgrund der kurzfristigen Herausforderungen immer noch mit einem Abschlag versehen, was längerfristig zu einem bedeutenden Aufwärtspotenzial führe, da sich die zugrunde liegenden Fundamentaldaten festigen würden.Die Analysten von Oppenheimer stufen die Nike-Aktie weiterhin mit dem Votum "outperform" ein. (Analyse vom 22.12.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:98,09 EUR -11,88% (22.12.2023, 22:02)