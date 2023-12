Börsenplätze Nike-Aktie:



98,39 EUR -11,62% (22.12.2023, 12:35)



122,53 USD +0,91% (21.12.2023, 22:00)



US6541061031



866993



NKE



NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Drei Tage vor Weihnachten habe der US-Konzern eine böse Überraschung für die Anleger parat gehabt. Der Sportartikelhersteller rechne in den kommenden Monaten mit schwächeren Geschäften und habe damit die Aktie auf Talfahrt geschickt. Für lange Gesichter sorge Grinch Nike auch bei den Aktionären adidas, PUMA und Zalando.Nike rechne im laufenden Quartal mit einem leichten Umsatzrückgang. Im vierten Geschäftsquartal sollten die Erlöse dann wieder steigen, aber nur um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz. Das Unternehmen habe Kostensenkungen von bis zu 2 Mrd. USD angekündigt, welche zu einer Vorsteuerbelastung von 400 bis 450 Mio. USD führen würden. Diese hauptsächlich für Abfindungen entlassener Mitarbeiter anfallenden Kosten dürften v.a. im laufenden Quartal verbucht werden.Problematisch laufe es für Nike im Großraum China, wo der Konzern knapp 15% seiner Erlöse generiert. Im vergangenen Quartal sei der Umsatz dort nur um 4% gestiegen und damit hinter den Erwartungen gebleiben."Der Aktionär" habe in seiner Edition für 2024 bereits vor zu viel Optimismus bei den Sportartikelherstellern gewarnt und dabei u.a. auf den zunehmend intensiveren Wettbewerb hingewiesen. Auch bei Zalando dürften sich die Anleger nun erst einmal wieder mit Käufen zurückhalten. Auf Sicht von zwölf Monaten habe die Aktie von Europas größtem Online-Modehändler allerdings Nachholpotenzial, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link