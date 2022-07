Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

106,98 EUR +0,19% (20.07.2022, 09:52)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

109,19 USD +5,05% (19.07.2022)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (20.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nike: Mit neuem Schwung über das Vor-Corona-Top - ChartanalyseAusgehend vom Allzeithoch bei 179,10 USD hat die Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) in knapp acht Monaten 44,4% an Wert verloren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei am 1. Juli die runde 100er Marke auf den Prüfstand gestellt worden - mit Erfolg, denn auf den Dip in die Zweistelligkeit und einem neuen Jahrestief bei 99,53 USD sei der direkte Konter gefolgt. Dieser habe zunächst jedoch lediglich zu einer Seitwärtsbewegung um das Vor-Corona-Top bei 105,62 USD geführt, von dem sich die Kurse am gestrigen Dienstag aber mit neuem Schwung hätten lösen können. Bei 105,60 USD gestartet, hätten sich die Papiere bis zur Schlussglocke auf 109,19 USD geschraubt, womit unter dem Strich ein Plus von 5,1% zu Buche gestanden habe.Ausblick: Nach sieben Verlustmonaten in Folge komme die Nike-Aktie im Juli aktuell auf ein Plus von 6,8%. Damit jetzt allerdings von dem Beginn einer größeren Erholung (möglicherweise sogar von einem charttechnischen Boden) gesprochen werden könne, müssten noch ein paar Hürden überboten werden.Das Long-Szenario: Der erste Widerstand finde sich nun direkt an der Doppelhürde aus der schnell laufenden 50-Tage-Linie und der April-Abwärtstrendgerade im Bereich von 110,24/110,50 USD. Gelinge auf diesem Niveau der Break, dürfte sich Platz bis zum Verlaufshoch vom 28. Juni bei 114,05 USD eröffnen, wo es vor drei Wochen zu einer scharfen Tagesumkehr gekommen sei. Könne auch diese Chartmarke überwunden werden, könnte es anschließend bis zum März-Tief bei 116,75 USD oder der mittelfristigen 100-Tage-Linie bei 119,90 USD nach oben gehen - ein Gap-Close bei 118,60 USD inklusive.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: