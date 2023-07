NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (05.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Argus Research:Die Analysten von Argus Research stufen die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) nach den enttäuschenden Q4-Ergebnissen der letzten Woche weiterhin mit "hold" ein.Die Analysten seien nach wie vor besorgt über die Lagerbestände des Unternehmens und würden glauben, dass Nike die Preise senken müsse, um diese Bestände abzubauen, was die Margen und Erträge in den kommenden Jahren belasten werde. Auch sei Nike mit steigenden Kosten und Gegenwind durch Wechselkurse konfrontiert und die Analysten würden ihre EPS-Prognose für FY24 um 20c auf $3,80 pro Aktie senken.Die Analysten von Argus Research stufen die Nike-Aktie unverändert mit "hold" ein. (Analyse vom 05.07.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:98,80 EUR -1,67% (05.07.2023, 17:06)