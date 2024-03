NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

100,82 USD +0,55% (21.03.2024, 21:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.03.2024/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse der UBS:Jay Sole, Analyst der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE), senkt aber das Kurszeil.Der Bericht für das dritte Quartal deute darauf hin, dass die Geschäftsgrundlagen des US-Sportartikelherstellers nach wie vor schwierig seien, aber dies sei keine große Überraschung und die Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2025 würden nur um 2,5% sinken, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Noch wichtiger sei, dass Nike auf der Telefonkonferenz vier wichtige Veränderungen angekündigt habe: Rückbesinnung auf die Kategorie Offensive und Fokussierung auf Sport, Anpassung der Direct-to-Consumer-Strategie, Erhöhung der Marketingausgaben und mehr Investitionen in Produktinnovationen. Sole sei der Meinung, dass diese Veränderungen die richtigen Schritte seien und dazu führen würden, dass sich das Geschäft von Nike kurz- bis mittelfristig erhole und die Aktie eine Outperformance erziele.Jay Sole, Analyst der UBS, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Nike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 138 auf 125 USD reduziert. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:87,42 EUR -8,42% (22.03.2024, 12:07)