Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (12.01.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nike kommt nach einem schwachen Jahresauftakt wieder in Fahrt - die Aktie auch - AktienanalyseDer Sportartikelhersteller Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) hat das zweite Geschäftsquartal mit einem überraschend kräftigen Umsatzplus abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Trotz weltweiter Inflations- und Rezessionssorgen seien die Erlöse um 17 Prozent auf 13,3 Mrd. Dollar gestiegen, wie der Adidas-Rivale mitgeteilt habe. Analysten hätten einen Umsatz von lediglich 12,57 Mrd. Dollar prognostiziert. Gut sei es für Nike vor allem in Nordamerika und Europa gelaufen. In beiden Märkten habe der Konzern ein Plus von mehr als 30 Prozent erzielt. Erfreuliche Nachrichten aber auch aus China: Dort habe das Minus nur noch bei drei Prozent gelegen. Währungsbereinigt sei sogar ein Plus von sechs Prozent herausgesprungen. Ganz spurlos würden die hohe Teuerung und tendenzielle Kaufzurückhaltung allerdings auch an Nike nicht vorbeigehen. Die Lagerbestände hätten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 43 Prozent zugenommen.Um die Nachfrage trotz der mauen Konjunktur anzukurbeln und seine überfüllten Lager freizuräumen, habe das Unternehmen die Kunden zudem mit massiven Rabattaktionen, vor allem in Nordamerika geködert. Die im Markt viel beachtete Bruttomarge sei daher um drei Prozentpunkte auf 42,9 Prozent gefallen. An der Börse sei es dennoch steil aufwärts gegangen. Analysten hätten mit einem schärferen Rückgang gerechnet. Auch der Nettogewinn, der bei rund 1,3 Mrd. Dollar stagniert habe, habe die Markterwartungen deutlich übertroffen. In einer Telefonkonferenz habe Finanzchef Matt Friend außerdem gesagt, dass sich die Umsätze in den ersten Wochen im Dezember ebenfalls stark entwickelt hätten, trotz eines weiter stark durch Preisnachlässe gekennzeichneten Marktes - das lasse auch für das laufende Quartal hoffen. (Ausgabe 01/2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:118,20 EUR -0,64% (12.01.2023, 15:38)