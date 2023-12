NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

121,55 USD +0,44% (15.12.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:
866993

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:
NKE

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:
NKE

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (18.12.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von BofA Securities:Lorraine Hutchinson, Analystin von BofA Securities, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE).Sie erwarte, dass der US-Sportartikelhersteller im zweiten Geschäftsquartal den Konsens beim Gewinn pro Aktie erreicht oder übertreffe, gehe jedoch davon aus, dass der Umsatz sowohl im zweiten als auch im dritten Quartal hinter dem Konsens zurückbleibe, so die Analystin in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Sie sei der Meinung, dass bessere Daten über China, eine bessere Darstellung des Werbeumfelds und mehr Details über Produktinnovationen erforderlich seien, um eine mehrfache Expansion zu bewirken.Lorraine Hutchinson, Analystin von BofA Securities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Nike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 110 auf 130 USD angehoben. (Analyse vom 15.12.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:111,56 EUR +0,05% (18.12.2023, 14:58)