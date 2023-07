NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nike kämpft weiter mit hohen Lagerbeständen - AktienanalyseDer US-Sportartikelriese Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist im vierten Geschäftsquartal stärker gewachsen als gedacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien im Vergleich Vorjahr um fünf Prozent auf 12,8 Mrd. Dollar gestiegen. Analysten hätten im Schnitt 200 Mio. Dollar weniger erwartet. An der Börse habe das Unternehmen damit nicht punkten können. Denn wie in Q3 habe der Sportartikelhersteller beim Absatz seiner Produkte ordentlich mit Rabatten nachgeholfen. Die Bruttomarge sei daher um 1,4 Prozentpunkte auf 43,6 Prozent gesunken. Der Nettogewinn sei um 28 Prozent auf eine Mrd. Dollar zurückgegangen. Was Anlegern außerdem zu denken gegeben habe: Trotz der Preissenkungen hätten die Lagerbestände leicht auf 8,5 Mrd. Dollar zugelegt. Zudem gehe Nike von einem verhaltenen Start in das neue Geschäftsjahr aus. Die Umsätze dürften im ersten Quartal stagnieren oder im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen, habe es geheißen. Bei der Bruttomarge erwarte Nike sogar einen leichten Rückgang. Da hätten sich Analysten mehr versprochen.Dass das China-Geschäft wieder an Fahrt aufnehme - im Schlussquartal seien die Erlöse in der Region währungsbereinigt um ein Viertel auf 1,8 Mrd. Dollar geklettert - und sich Nike-Finanzchef Matthew Friend mit Blick auf die Verbrauchernachfrage, eine robuste Produkt-Pipeline und sich normalisierende Lieferketten für das Jahr insgesamt recht zuversichtlich gezeigt habe, sei an der Börse daher zur Nebensache geraten. Auch Analysten wie Katharina Schmenger von der DZ BANK hätten enttäuscht reagiert. Sie habe den fairen Wert für Nike nach den Zahlen zum vierten Quartal von 104 auf 96 Dollar gesenkt und die Einstellung auf "Reduce" belassen. (Ausgabe 27/2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:96,99 EUR +0,23% (13.07.2023, 10:32)