NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

121,55 USD +0,44% (15.12.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (18.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Telsey Advisory Group:Christina Fernandez, Analystin von Telsey Advisory Group, stuft die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) weiterhin mit "outperform" ein.Mit Blick auf die bevorstehenden Q2-Ergebnisse von Nike stelle Telsey fest, dass das Unternehmen mit harten Jahresvergleichen konfrontiert sei, da das letztjährige zweite Quartal 2023 von einer verbesserten Lagerverfügbarkeit profitiert habe, so Christina Fernandez gegenüber Investoren. Die Bruttomargen sollten jedoch ein Lichtblick für das Unternehmen sein, da es von niedrigeren Kosten in der Lieferkette profitiere und die im letzten Jahr gestarteten höheren Werbeaktionen auf das Jahr umgelegt werden könnten, füge das Unternehmen hinzu. Zusätzlich zu den Ergebnissen des zweiten Quartals werde Telsey nach Anzeichen dafür Ausschau halten, dass 2024 ein Jahr des Umsatzwachstums und der Steigerung der operativen Marge werden könnte.Christina Fernandez, Analystin von Telsey Advisory Group, stuft die Aktie von Nike unverändert mit "outperform" ein und erhöht das Kursziel von 128 auf 140 USD. (Analyse vom 15.12.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:111,56 EUR +0,05% (18.12.2023, 13:04)