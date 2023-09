NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

100,18 USD -0,14% (06.09.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (07.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nike einen Blick wert - AktienanalyseDer US-Sportschuhhändler Foot Locker kürzte sein Gewinnziel für 2023 und verfehlte damit die Markterwartungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen habe bei der Veröffentlichung von Zahlen zum zweiten Quartal von einem immer noch schwierigen Umfeld sowie von einer zusätzlichen Abschwächung der Trends im Juli gesprochen. Der Markt habe außerdem schwer enttäuscht darauf reagiert, dass Foot Locker die Dividende aussetze, um für Investitionen flexibel zu bleiben. In der Folge sei die Aktie um 28 Prozent eingebrochen.Darunter hätten auch die Aktien von anderen Sportartikelkonzernen gelitten. adidas, Nike und Co. hätten allesamt abgegeben. Dabei hätten sich insbesondere die Papiere von Nike schon in den Tagen vor den Foot Locker-Zahlen auf Talfahrt befunden. Am Ende hätten neun Verlusttage in Folge gestanden - die längste Verluststrecke der Papiere seit dem Börsengang im Jahr 1980. Die Schwäche bei Nike werde am Markt hauptsächlich mit den Perspektiven in China begründet. Genauso wie für den Konkurrenten adidas gelte das Land in Fernost für die Amerikaner als besonders wichtiger Wachstumsmarkt. Anleger würden sich aber um die Konsumausgaben der Chinesen wegen der dort schwelenden Immobilienkrise und einer generellen Wirtschaftsflaute sorgen. Nach der Verlustserie sollte es zu einer Stabilisierung bei Nike kommen. Die Analysten der kanadischen Bank RBC sähen eine Einstiegschance, sie hätten die Einstufung auf "outperform" mit einem Kursziel von 134 Dollar belassen. (Ausgabe 35/2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:93,03 EUR -0,41% (07.09.2023, 12:44)