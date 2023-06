Börsenplätze Nike-Aktie:



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (30.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nike blicke skeptisch in die Zukunft, doch die Anleger würden bei den Aktien der Konkurrenten zugreifen. adidas und PUMA würden am Freitag um jeweils 1,7 Prozent steigen. Der sich vor dem Wochenende stark präsentierende deutsche Aktienmarkt stütze die Kurse - zudem konzentriere sich die Börse auf diese Zahl in der Nike-Bilanz.Die Lagerbestände hätten sich bei Nike zuletzt nur noch auf 8,45 Milliarden Dollar belaufen, die Analysten hätten mit 8,88 Milliarden gerechnet. Damit seien die Lagerbestände nun zum dritten Mal in Folge gesunken.James Grzinic von Jefferies habe betont, dass der Ausblick von Nike auf das erste Geschäftsquartal zwar enttäuschend sei, Nike aber mit den Zielen für das gesamte Geschäftsjahr im Rahmen der Markterwartungen liege. Für adidas und PUMA sei es wiederum vorteilhaft, dass sich Nike beim Verkauf seiner Produkte auf maximal mögliche Höchstpreise fokussiere.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link