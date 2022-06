NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

103,25 USD +0,46% (29.06.2022)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (30.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nike: Zahlen über Erwartungen, Ausblick enttäuschend - AktienanalyseDer US-Sportartikelhersteller Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) hat im vierten Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang verbucht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Unter dem Strich habe das Unternehmen 1,4 Mrd. Dollar oder 0,90 Dollar je Aktie und damit rund fünf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum verdient. Der Umsatz sei um ein Prozent auf 12,2 Mrd. Dollar gesunken. Vor allem die Corona-Lockdowns in China hätten deutliche Spuren hinterlassen - dort seien die Verkäufe um fast 20 Prozent eingebrochen. Was den adidas-Rivalen außerdem ausbremse, seien die anhaltenden Lieferkettenprobleme. Viele Waren würden festhängen, der Lagerbestand sei um 23 Prozent auf 8,4 Mrd. Dollar gestiegen. Zudem habe der Geschäftsstopp in Russland mit 150 Mio. Dollar negativ zu Buche geschlagen.Zwar hätten Analysten mit einem noch stärkeren Gewinnrückgang gerechnet, Anleger hätten sich dennoch wenig begeistert gezeigt. Insbesondere der Ausblick auf das laufende Quartal sei am Parkett oder nicht gut angekommen. Nike rechne mit einer Stagnation, im besten Fall mit einem leichten Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr. Der Marktkonsens hingegen habe auf ein Plus von 5,1 Prozent gesetzt. Gleichzeitig habe der Konzern angekündigt, das derzeit laufende Aktienrückkaufprogramm über 15 Mrd. ein. Dollar durch ein neues mit einem Volumen von 18 Mrd. Dollar zu ersetzen - das sollte dem Papier einen gewissen Halt geben. (Ausgabe 25/2022)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:97,87 EUR -1,04% (30.06.2022, 11:57)