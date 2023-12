NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

121,17 USD +1,28% (13.12.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (14.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Robert W. Baird:Die Analysten von Robert W. Baird stufen die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unverändert mit "outperform" ein.Robert W. Baird erwarte, dass Nike die Gewinnschätzungen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres übertreffen und die Prognosen für 2024 beibehalten oder anheben werde, obwohl das Vertrauen in die aktuellen Margentreiber des Unternehmens größer sei als in den Umsatz. Baird gehe davon aus, dass sich der Umsatz von Nike beschleunigen werde, da sich die Vergleiche mit dem Großhandel normalisieren würden, und sage, dass mehrere Faktoren für eine starke zweite Hälfte des Geschäftsjahres eine Ausweitung der EBIT-Marge erwarten lassen würden. Nikes "qualitativ hochwertiges Wachstumsprofil und das Potenzial zur Margenerholung unterstützen einen anhaltend günstigen Ausblick", so die Analysten in einer Research Note.Die Analysten von Robert W. Baird stufen die Aktie von Nike weiterhin mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 125 auf 140 USD. (Analyse vom 14.12.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:111,16 EUR -0,20% (14.12.2023, 13:17)