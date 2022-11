NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

92,68 USD -1,23% (31.10.2022, 21:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (01.11.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Nike: Wieder unter Druck - ChartanalyseDie Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 179,10 USD aus dem November 2021 in einer starken Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Aktie des Sportartikelherstellers auf ein Tief bei 82,22 USD zurückgefallen. Seit diesem Tief vom 3. Oktober erhole sich der Wert. Diese Erholung lasse sich bisher in einen bärischen Keil eingrenzen. Die Aktie habe dabei das Abwärtsgap vom 30. September fast vollständig geschlossen. Es verbleibe ein Rest zwischen 94,35 USD und 94,48 USD.Die Nike-Aktie könnte in den nächsten Tagen wieder unter Druck geraten. Ein neues Verkaufssignal ergäbe sich mit einem Rückfall aus dem Keil, wofür aktuell ein Tagesschlusskurs unter 87,90 USD nötig wäre. In diesem Fall könnte es zu einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung 82,22 USD und 78,59 USD kommen. Sollte die Aktie aber über 94,48 USD ausbrechen, bestünde die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung. Diese könnte zu Gewinnen in Richtung des Abwärtstrends seit Dezember 2021 bei aktuell 104,61 USD führen. (Analyse vom 01.11.2022)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:93,80 EUR -0,34% (01.11.2022, 08:29)