Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

110,34 EUR +2,47% (11.12.2023, 16:25)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

118,84 USD +2,53% (08.12.2023, 16:13)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (11.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Die Aktie des US-Sportartikelherstellers sei seit zwei Monaten nicht zu stoppen. In der vergangenen Woche habe der Dow-Jones-Wert diesen Trend fortgesetzt und einen starken langfristigen Widerstand überwunden. Wie weit könne es für die Nike-Aktie jetzt noch nach oben gehen?Seit Anfang Oktober sei die Nike-Aktie um beachtliche 20% gestiegen. Auch der GD200 bei rund 110 USD habe den Kurs Ende November nicht aufhalten können. Am vergangenen Dienstag habe die Aktie zudem das Hoch vom 16. Juni 2023 bei 114,76 USD überwunden, dieser Bereich stelle bereits seit September 2020 eine wichtige Marke dar. Zwar sei der Kurs am Donnerstag wieder unter den Widerstand gefallen, allerdings habe er sich am Freitag deutlich darüber stabilisieren können.Die erste Anlaufstelle dürfte jetzt die Abwärtstrendlinie bei rund 122,20 USD sein, die sich aus dem Februar- und dem Mai-Hoch ergebe. Sollte auch diese überwunden werden, wäre das nächste Kursziel das Hoch vom 10. Mai bei 126,46 USD. Dies würde einen Kursanstieg von rund 9% bedeuten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: